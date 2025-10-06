CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 20.27 Juliette Gelin della Vero Volley Milano ha appena ricevuto il premio di miglior ricevitrice della stagione 20242025 della Lega A1! 20.25 Cinque minuti all’inizio del match. 20.23 Ovviamente, Milano parte favorita per questo primo match contro Bergamo, ma la squadra di Parisi farà di tutto per rovinare l’esordio delle vice campionesse d’Italia. 20.20 Oltre la squadra di Egonu, in campo tornerà anche la campionessa d’Italia Conegliano, pronta a ripartire da dove aveva iniziato: ovviamente, mai come quest’anno le altre squadre, tra cui proprio la Vero Volley Milano, puntano a metterle i bastoni tra le ruote. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Milano-Bergamo 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il match all'Opiquad Arena di Monza!