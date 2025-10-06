LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | volata vincente di Godon Lonardi sul podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Quello odierno rappresenta il venticinquesimo successo stagionale per la Decathlon AG2R La Mondiale Team. 16:59 Dorian Godon, a partire dalla prossima stagione, si trasferirà alla INEOS Grenadiers. 16:57 Si piazza al quarto posto Andrea Raccagni Noviero. 16:54 Completa il podio, con la terza posizione, Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). 16:53 Dorian Goodon conquista il quindicesimo successo della sua carriera da professionista. 16:50 Volata vincente di Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 16:49 I due fuggitivi vengono ripresi. 16:48 Attaccano Alessandro Covi e Quinn Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto
Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse
This week, catch the thrilling autumn cycling classics, including Coppa Bernocchi and Il Lombardia, live on Rai and Eurosport. Don't miss out on important matches like Tre Valli Varesine and Paris-Tours. For detailed schedules, click here: - X Vai su X
Strade chiuse e sosta vietata in città fin dalle 5.30 di domani, lunedì 6. Nelle fasi di transito della carovana, chiuse anche le uscite di #Legnano e #Castellanza dell’autostrada #ciclismo #Coppa #Bernocchi Vai su Facebook
LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan può lasciare il segno a Legnano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025. Riporta oasport.it
Coppa Bernocchi 2025 oggi: orari, percorso, tv. Brennan prova il colpaccio a Legnano - La settimana che vivrà il suo momento culminante con il Giro di Lombardia di sabato prossimo inizia con uno degli appuntamenti che ... Come scrive oasport.it