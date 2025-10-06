LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | volata vincente di Godon Lonardi sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Quello odierno rappresenta il venticinquesimo successo stagionale per la Decathlon AG2R La Mondiale Team. 16:59 Dorian Godon, a partire dalla prossima stagione, si trasferirà alla INEOS Grenadiers. 16:57 Si piazza al quarto posto Andrea Raccagni Noviero. 16:54 Completa il podio, con la terza posizione, Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). 16:53 Dorian Goodon conquista il quindicesimo successo della sua carriera da professionista. 16:50 Volata vincente di Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 16:49 I due fuggitivi vengono ripresi. 16:48 Attaccano Alessandro Covi e Quinn Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it

