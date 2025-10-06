LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | sei fuggitivi con un minuto sul gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56: I fuggitivi hanno preso un minuto sul gruppo. 12.52: Hanno preso il largo sei fuggitivi Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Alexandre Balmer (Solution Tech-Vini Fantini), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Joel Suter (Tudor), Samuel Quaranta (MBH Bank Ballan Csb). 12.48: Ci sono subito i primi attacchi. Vediamo se la fuga riuscirà subito a prendere il largo. 12.43: L’ultimo successo italiano risale al 2022 con Davide Ballerini, che anche oggi è tra i favoriti per la vittoria. 12.40: Nell’albo d’oro è stato il Belgio a festeggiare nelle ultime edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
