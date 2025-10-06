LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | sarà arrivo in volata a Legnano?

6 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28: Tanti gli azzurri che possono essere protagonisti. Tra questi sicuramente Davide Ballerini (Astana Team), Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Vincenzo Albanese (EF Education – Easy Post) e Matteo Trentin (Tudor). 12.25: In un probabilissimo arrivo in volata fari puntati anche sul danese Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL), sul francese Dorion Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), sull’australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla). 12.22: Il grande favorito della vigilia è il britannico Matthew Brennan. 🔗 Leggi su Oasport.it

