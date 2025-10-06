LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | sarà arrivo in volata a Legnano?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28: Tanti gli azzurri che possono essere protagonisti. Tra questi sicuramente Davide Ballerini (Astana Team), Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Vincenzo Albanese (EF Education – Easy Post) e Matteo Trentin (Tudor). 12.25: In un probabilissimo arrivo in volata fari puntati anche sul danese Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL), sul francese Dorion Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), sull’australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla). 12.22: Il grande favorito della vigilia è il britannico Matthew Brennan. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto
Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse
Get ready for the Coppa Bernocchi 2025! Follow the thrilling race live on RaiSport and Eurosport/Discovery+ starting at 15:25 on October 6th. Don’t miss out on the action—watch it on YouTube too! For full coverage details, visit our blog: - X Vai su X
Strade chiuse e sosta vietata in città fin dalle 5.30 di domani, lunedì 6. Nelle fasi di transito della carovana, chiuse anche le uscite di #Legnano e #Castellanza dell’autostrada #ciclismo #Coppa #Bernocchi Vai su Facebook
LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan può lasciare il segno a Legnano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025. Da oasport.it
Coppa Bernocchi 2025 oggi: orari, percorso, tv. Brennan prova il colpaccio a Legnano - La settimana che vivrà il suo momento culminante con il Giro di Lombardia di sabato prossimo inizia con uno degli appuntamenti che ... Riporta oasport.it