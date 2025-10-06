LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | quattro uomini in fuga il gruppo si avvicina
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 Questi i quattro battistrada: Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Joel Suter (Tudor). 15.03 Ripreso Samuel Quaranta, rimangono in quattro in testa. 15.00 I battistrada hanno un vantaggio di circa 1? sul gruppo. 14.57 Sempre la Jayco Alula a tenere alto il ritmo nel gruppo. 14.54 La velocità media fino ad ora è di 44.6 kmh. 14.51 Ritardo del gruppo di 1’15”. 14.48 Lo statunitense viene ripreso, il gruppo passa per la quarta volta sul Piccolo Stelvio. 14.45 Prova ad accelerare in gruppo Colby Simmons (EF Education Easy-Post). 🔗 Leggi su Oasport.it
