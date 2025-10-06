LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | in cinque al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 Natnael Tesfatsion (Movistar Team) prova ad uscire dal gruppo. Jay Vine chiude il buco e prova a portare via un gruppetto. 15:47 I battistrada affrontano il nuovo passaggio sul Piccolo Stelvio. 15:46 Alle spalle dei cinque di testa ci sono: Debruyne, Hermans, Wright, Albanese, Bagioli e Simmons. Il loro ritardo è di 27”. 15:43 Il vantaggio dei battistrada sul gruppo è di 40”. 15:40 La velocità media aggiornata è di 43,4 kmh. 15:37 Il gruppo dei cinque fuoriusciti dal gruppo comprende: Kuss, Thomas, Labrosse, Withen Philipsen e Matthews. 15:34 Il gruppo si fraziona. 🔗 Leggi su Oasport.it

