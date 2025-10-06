LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Mancano poco più di sessanta chilometri alla fine. 15.27 Si sale nuovamente verso Caramamma. 15.24 Il loro vantaggio è di circa 20?. 15.21 Resistono ancora i quattro battistrada. 15.18 Ultimi tre giri del circuito, ora la corsa potrebbe definitivamente accendersi. 15.15 75 km alla conclusione. 15.12 Altra accelerata nel gruppo, ora distante 40?. 15.09 Nuovamente affrontato il Piccolo Stelvio. 15.06 Questi i quattro battistrada: Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Joel Suter (Tudor). 🔗 Leggi su Oasport.it
