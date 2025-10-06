CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Jay Vine rilancia la sua azione e prova ad andar via da solo. Withen Philipsen chiude. 16:25 Andrea Bagioli (Lidl-Trek) tenta l’azione, Jay Vine(UAE TEam Emirates-XRG) lo segue senza indugio. 16:23 Il gruppo continua a guadagnare. Il ritardo nei confronti del drappello di testa è di soli 19”. 16:21 Uno-X Mobility e Bahrain-Victorious tirano il gruppo. 16:18 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 44”. 16:15 Sono in dodici a guidare la corsa: Kuss, Brennan, Thomas, Labrosse, Withen Philipsen, Hermans, Matthews, Albanese e Frølich Honoré, Bagioli, Vine e Koerdt. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: fasi finali della corsa