LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | colpo a sorpresa di Godon allo sprint 5 italiani in top10
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:18 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 17:17 Il francese Dorian Godon ( Decathlon AG2R La Mondiale Team) vince in volata l’edizione numero 106 della Coppa Bernocchi. Il transalpino precede il danese Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) e l’italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). 17:14 La Top 10 dell’ordine d’arrivo 1 Godon Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 200 125 4:13:09 2 Andresen Tobias Lund Team Picnic PostNL 150 85,, 3 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 125 60,, 4 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 100 50,, 5 Matthews Michael Team Jayco AlUla 85 45,, 6 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 70 40,, 7 Wright Fred Bahrain – Victorious 60 35,, 8 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 50 30,, 9 Magli Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 40 26,, 10 Busatto Francesco Intermarché – Wanty 35 22,, 17:04 La Tre Valli Varesine di domani completerà il Trittico Lombardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
