LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | cinque in fuga si riavvicina il gruppo

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 100 chilometri alla conclusione. 14.36 Sono la Visma Lease a Bike e Jayco Alula a tirare il gruppo. 14.33 Ancora 5 giri del circuito da affrontare prima dell’arrivo. 14.30 Ritardo del gruppo che si aggira sempre intorno ai 2?. 14.26 Terza tornata del circuito locale per i corridori. 14.23 Il grande favorito di oggi è il britannico Matthew Brennan ed infatti la sua Visma Lease a Bike sta gestendo la situazione in gruppo. 14.20 Percorsi i primi 75 chilometri di gara. 14.14 Immagini dal Piccolo Stelvio:   #CoppaBernocchi What a view! Same race situation with 130km to go, facing third climb to Piccolo Stelvio. 🔗 Leggi su Oasport.it

