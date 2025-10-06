LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | cinque fuggitivi presente Samuel Quaranta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28: La prossima salita è quella di Caramamma (1,6 km al 6,8%). 13.24: Questi sono i fuggitivi Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Joel Suter (Tudor), Samuel Quaranta (MBH Bank Ballan Csb). 13.19: I fuggitivi hanno raggiunto un vantaggio di circa due minuti sul gruppo. 13.16: Mancano cinque chilometri allo strappo di San Pancrazio (500 metri all’8.2%). 13.12: Sono stati percorsi trenta chilometri. 13.09: Lo svizzero Balmer è stato risucchiato dal gruppo. 13.05: C’è stato un problema meccanico per lo svizzero Alexandre Balmer (Solution Tech-Vini Fantini), che ha ora un ritardo di 30 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

