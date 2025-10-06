LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | cinque fuggitivi con un minuto sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09: Lo svizzero Balmer è stato risucchiato dal gruppo. 13.05: C’è stato un problema meccanico per lo svizzero Alexandre Balmer (Solution Tech-Vini Fantini), che ha ora un ritardo di 30 secondi. 13.00: In fuga c’è Samuel Quaranta, che è figlio di Ivan, che è stato professionista in strada e poi anche in pista dal 1996 al 2008. 12.56: I fuggitivi hanno preso un minuto sul gruppo. 12.52: Hanno preso il largo sei fuggitivi Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Alexandre Balmer (Solution Tech-Vini Fantini), Xabier Mikel Azparren (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

