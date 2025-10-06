LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | cinque fuggitivi con un minuto sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09: Lo svizzero Balmer è stato risucchiato dal gruppo. 13.05: C’è stato un problema meccanico per lo svizzero Alexandre Balmer (Solution Tech-Vini Fantini), che ha ora un ritardo di 30 secondi. 13.00: In fuga c’è Samuel Quaranta, che è figlio di Ivan, che è stato professionista in strada e poi anche in pista dal 1996 al 2008. 12.56: I fuggitivi hanno preso un minuto sul gruppo. 12.52: Hanno preso il largo sei fuggitivi Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Alexandre Balmer (Solution Tech-Vini Fantini), Xabier Mikel Azparren (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan può lasciare il segno a Legnano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025.

Coppa Bernocchi 2025 oggi: orari, percorso, tv. Brennan prova il colpaccio a Legnano - La settimana che vivrà il suo momento culminante con il Giro di Lombardia di sabato prossimo  inizia con uno degli appuntamenti che ...

