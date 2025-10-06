LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | cinque all’attacco il gruppo controlla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Vantaggio di 1’52” sul gruppo. 13.55 Ricordiamo i cinque attaccanti: Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Joel Suter (Tudor), Samuel Quaranta (MBH Bank Ballan Csb). 13.51 Dopo la prima ora di gara la media è di 44,8 kmh. 13.48 Diversi atleti coinvolti, ma sono tutti ripartiti. 13.45 Attenzione, caduta in gruppo. 13.41 Corridori che stanno per percorrere la seconda tornata del circuito locale. 13.37 A dettare il passo troviamo il Team Visma Lease a Bike. 13.34 Gruppo che tiene sotto controllo i fuggitivi: 1’45” di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

