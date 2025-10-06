LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | Brennan può lasciare il segno a Legnano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025. La storica corsa in linea si appresta a vivere la sua edizione numero 106 e rappresenta il secondo atto del Trittico Lombardo: si parte da Legnano e si arriva nella stessa località dopo 191,6 chilometri. I corridori, al via ci saranno diciassette squadre World Tour, affrontano una delle tappe fisse del calendario di fine stagione per decidere chi succederà nell’albo d’oro al belga Stan Van Tricht che nel 2024 si è imposto sul francese Alex Baudin e sullo spagnolo Roger Adrià. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto
Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse
? Races (=2.1/1.1) on 6/10 - 12/10: (1/2) 6/10 | Coppa Bernocchi | 1. Pro 7/10 | Tre Valli Varesine | 1. Pro 7/10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 9/10 | Gran Piemonte | 1. Pro 9/10-12/10 Tour of Taihu Lake | 2. Pro - X Vai su X
Strade chiuse e sosta vietata in città fin dalle 5.30 di domani, lunedì 6. Nelle fasi di transito della carovana, chiuse anche le uscite di #Legnano e #Castellanza dell’autostrada #ciclismo #Coppa #Bernocchi Vai su Facebook
Coppa Bernocchi 2025, Legnano pronta ad accogliere la 106esima edizione della classica del ciclismo - Lunedì 6 ottobre grande attesa per la corsa che torna a concludersi in via XX Settembre. Da legnanonews.com
Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine 2025: le classiche del ciclismo in diretta - Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vanno in scena le due classiche del nostro territorio e la Tre Valli femminile. Secondo varesenews.it