Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025. La storica corsa in linea si appresta a vivere la sua edizione numero 106 e rappresenta il secondo atto del Trittico Lombardo: si parte da Legnano e si arriva nella stessa località dopo 191,6 chilometri. I corridori, al via ci saranno diciassette squadre World Tour, affrontano una delle tappe fisse del calendario di fine stagione per decidere chi succederà nell'albo d'oro al belga Stan Van Tricht che nel 2024 si è imposto sul francese Alex Baudin e sullo spagnolo Roger Adrià.

LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan può lasciare il segno a Legnano