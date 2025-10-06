LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | Brennan ed Hermans inseguono i battistrada
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Nel palmares di Sepp Kuss figura la vittoria alla Vuelta a España 2023. 15:57 Brennan ed Hermans provano a riportarsi sui cinque al comando. 15:56 Il vantaggio dei cinque al comando è di 18”. 15:53 Il gruppetto Vine si avvicina ai cinque di testa. 15:52 Prova il contropiede Quinn Simmons (Lidl-Trek). 15:49 Natnael Tesfatsion (Movistar Team) prova ad uscire dal gruppo. Jay Vine chiude il buco e prova a portare via un gruppetto. 15:47 I battistrada affrontano il nuovo passaggio sul Piccolo Stelvio. 15:46 Alle spalle dei cinque di testa ci sono: Debruyne, Hermans, Wright, Albanese, Bagioli e Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi
