LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | Brennan ed Hermans inseguono i battistrada

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Nel palmares di Sepp Kuss figura la vittoria alla Vuelta a España   2023. 15:57 Brennan ed Hermans provano a riportarsi sui cinque al comando. 15:56 Il vantaggio dei cinque al comando è di 18”. 15:53 Il gruppetto Vine si avvicina ai cinque di testa. 15:52 Prova il contropiede Quinn Simmons (Lidl-Trek). 15:49 Natnael Tesfatsion (Movistar Team) prova ad uscire dal gruppo.  Jay Vine chiude il buco e prova a portare via un gruppetto. 15:47 I battistrada affrontano il nuovo passaggio sul Piccolo Stelvio. 15:46 Alle spalle dei cinque di testa ci sono: Debruyne, Hermans, Wright, Albanese,  Bagioli e Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it

live coppa bernocchi 2025 in diretta brennan ed hermans inseguono i battistrada

© Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan ed Hermans inseguono i battistrada

In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto

Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse

LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan può lasciare il segno a Legnano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025. Scrive oasport.it

live coppa bernocchi 2025Coppa Bernocchi 2025 oggi: orari, percorso, tv. Brennan prova il colpaccio a Legnano - La settimana che vivrà il suo momento culminante con il Giro di Lombardia di sabato prossimo  inizia con uno degli appuntamenti che ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Coppa Bernocchi 2025