CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:11 I sei inseguitori sono ormai prossimi al rientro sui fuggitivi. 16:10 Sepp Kuss tenta l’allungo. Matthews chiude per non concedere spazio. 16:09 Il vantaggio dei battistrada sui primi inseguitori è di 19”. Il gruppo accusa 55” di ritardo. 16:07 In testa alla corsa ci sono: Kuss, Brennan, Thomas, Labrosse, Withen Philipsen, Hermans e Matthews. 16:04 Brennan ed Hermans si riportano sui cinque al comando. 16:02 Alle spalle dei due inseguitori ci sono: Vincenzo Albanese e Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Natnael Tesfatsion (Movistar), Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) e Bjorn Koerdt (Picnic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan ed Hermans agganciano i battistrada. In sette al comando