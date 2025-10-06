LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA | Brennan ed Hermans agganciano i battistrada In sette al comando

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:11 I sei inseguitori sono ormai prossimi al rientro sui fuggitivi. 16:10 Sepp Kuss tenta l’allungo.  Matthews chiude per non concedere spazio. 16:09 Il vantaggio dei battistrada sui primi inseguitori è di 19”. Il gruppo accusa 55” di ritardo. 16:07 In testa alla corsa ci sono: Kuss, Brennan,  Thomas, Labrosse, Withen Philipsen, Hermans e Matthews. 16:04 Brennan ed Hermans si riportano sui cinque al comando. 16:02 Alle spalle dei due inseguitori ci sono: Vincenzo Albanese e Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Natnael Tesfatsion (Movistar), Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) e Bjorn Koerdt (Picnic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it

live coppa bernocchi 2025 in diretta brennan ed hermans agganciano i battistrada in sette al comando

© Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan ed Hermans agganciano i battistrada. In sette al comando

In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto

Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse

LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan può lasciare il segno a Legnano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025. Lo riporta oasport.it

live coppa bernocchi 2025Coppa Bernocchi 2025 oggi: orari, percorso, tv. Brennan prova il colpaccio a Legnano - La settimana che vivrà il suo momento culminante con il Giro di Lombardia di sabato prossimo  inizia con uno degli appuntamenti che ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Coppa Bernocchi 2025