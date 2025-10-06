LIVE Busto Arsizio-Conegliano A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | inizia la stagione delle campionesse d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile 20252026 tra Busto Arsizio e Conegliano. Le campionesse in carica avviano la nuova stagione in Lombardia dopo aver riabbracciato le reduci dai recenti Mondiali vinti dalla nazionale italiana. Incontro che inizierà alle 20.30 alla E-Work Arena di Busto Arsizio. Padrone di casa che hanno chiuso la scorsa regoular season al sesto posto, cedendo poi ai quarti dei playoff contro Scandicci. Coach Enrico Barbolini potrà contare su una squadra rodata, ma proverà ad inserire le nuove arrivate sin dalla prima uscita. 🔗 Leggi su Oasport.it

