22:58 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Busto Arsizio-Conegliano. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:58 Tra le padrone di casa ottima la prova di Obossa e positivo l'ingresso di Battista. Impatto importante in casa Conegliano da parte di Fahr. 22:57 Vittoria da due punti per iniziare la stagione. Le campionesse in carica piegano un'ottima Busto Arsizio, che dopo i primi due set ha ceduto il passo alle rivali trainate da una Haak già in forma smagliante.

LIVE Busto Arsizio-Conegliano 2-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: rimonta vincente delle campionesse in carica