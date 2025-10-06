LIVE Busto Arsizio-Conegliano 2-2 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | 4-7 Le venete intravedono il traguardo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 8-12 Invasione a rete della stessa Fahr. 7-12 Muro Fahr! 7-11 Pallonetto spinto ben giocato dall’onnipresente Haak. 7-10 Attacco vincente di Eckl. 6-10 Trova il tocco del muro l’attacco di Haak. 6-9 Out il pallonetto spinto di Daalderop. 5-9 Conegliano sigla il contrattacco vincente con il primo tempo di Fahr. 5-8 Punto numero 29 di Haak. 5-7 La belga si riscatta prontamente con il pallonetto spinto. 4-7 E’ larga la fast di Van Avermaet. Timeout Busto. 4-6 Difesa Conegliano e contrattacco di una perfetta Haak. 🔗 Leggi su Oasport.it
