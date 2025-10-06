LIVE Busto Arsizio-Conegliano 2-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | 4-8 Reazione delle venete

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 11-12 Fast ampia a segno per Van Avermaet. 10-12 Lungo il servizio di Obossa. 10-11 Busto risponde con la fast di Van Avermaet. 9-11 Primo tempo vincente di Fahr. 9-10 Scambio prolungato chiuso dal blockout della solita Obossa. 8-10 Diagonale stretta vincente di Obossa. 7-10 Pallonetto perfetto di Haak. 7-9 Diagonale regale di Obossa. 6-9 Scambio rocambolesco concluso dall’invasione aerea di Eckl. 6-8 Contrattacco vincente per Busto con il primo tempo di Eckl. 5-8 Pallonetto ottimo di Parra. 🔗 Leggi su Oasport.it

live busto arsizio conegliano 2 0 a1 volley femminile 2025 in diretta 4 8 reazione delle venete

© Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Conegliano 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 4-8. Reazione delle venete

In questa notizia si parla di: busto - arsizio

Busto Arsizio, l’Its all’ex macello: il Comune ci ripensa, costi troppo elevati

Dal Sud a Busto Arsizio, da garzone a titolare: la storia dell’uomo che ha salvato la gelateria “Ciuen”

La protesta dei pompieri di Busto Arsizio: “Malpensa ci prosciuga e mancano 100 unità”

live busto arsizio coneglianoLIVE Busto Arsizio-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia la stagione delle campionesse d’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO- Scrive oasport.it

live busto arsizio coneglianoDiretta Busto Arsizio Conegliano/ Streaming video Rai: il debutto delle campionesse (oggi 6 ottobre 2025) - Diretta Busto Arsizio Conegliano streaming video Rai oggi 6 ottobre 2025: orario e risultato live nella prima giornata della Serie A1 di volley. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Busto Arsizio Conegliano