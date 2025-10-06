LIVE Busto Arsizio-Conegliano 2-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | 18-22 Reazione delle venete
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 18-22 Murata stavolta Battista. Timeout Busto Arsizio. 18-21 Pallonetto beffardo di Haak. 18-20 Gran difesa delle padrone di casa e tocco vincente della subentrata Battista. 17-20 Ottimo pallonetto della solita Obossa. 16-20 Pipe vincente di Zhu. 16-19 In scioltezza la diagonale stretta di Obossa. 15-19 Altro errore in ricezione di Parra, ne approfitta Fahr. 15-18 Da seconda linea a segno Haak. 15-17 Muro a due Busto su Gabi. 14-17 Fiondata in diagonale di Obossa. 13-17 Lubian approfitta della ricezione sbagliata dalle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it
