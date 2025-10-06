Little big italy | frande panella a bordeaux e i ristoranti in gara

little big italy 6 ottobre: focus sulla nuova puntata trasmessa su nove. La serie televisiva Little Big Italy prosegue con una nuova tappa dedicata alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero. La puntata in onda il 6 ottobre si svolge a Bordeaux, città del sud della Francia, e presenta un format coinvolgente che combina cultura, gastronomia e storie di vita. La trasmissione viene proposta sul canale NOVE alle ore 21:30, offrendo agli spettatori un’occasione unica di conoscere le eccellenze italiane nel mondo. il conduttore e il regolamento di little big italy. Francesco Panella al timone della trasmissione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Little big italy: frande panella a bordeaux e i ristoranti in gara

In questa notizia si parla di: little - italy

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Dazi, Coldiretti lancia l’allarme: “Il falso made in Italy prospererà”

"Tour Italy 2025", il giro d'Italia in aereo vola in Toscana: l'ultima tappa all'aviosuperficie 'Porta della Maremma' di Cecina

"Your look is your first business card, don't waste it." #MensGrooming #TakeCareOfYourself #ModernMan #UrbanStyle #SelfCareForMen #StaySharp #BarbershopCulture #LittleItalyBarbershop Vai su Facebook

Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Bordeaux - Lunedì 6 ottobre 2025 va in onda l'ottava puntata dell'ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Bordeaux, in Francia. msn.com scrive

Little Big Italy, Francesco Panella di nuovo in missione tra Europa, Brasile e Messico - Rotterdam, Liverpool, Sofia, Tallinn, Atene e poi oltreoceano, verso San Paolo, Rio de Janeiro e Guadalajara. Da ilmessaggero.it