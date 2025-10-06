Littizzetto senza vergogna nella letterina tv si strugge per la Flotillia e dispensa miele ai Pro-Pal e veleno su Meloni video

Secoloditalia.it | 6 ott 2025

La Littizzetto recita a soggetto, ma il copione è sempre lo stesso: specie se la performances epistolare è in scaletta. Così, anche per l’ultima letterina tv (la prima della nuova stagione) la comica e il suo pigmalione danno fiato alle trombe pseudo-buoniste e sferrano attacchi a man bassa contro governo e premier. Protagonista al centro della scena stavolta è la Flotillia, ma il convitato di pietra destinatario di accuse e offese, è sempre il governo (con la premier destinataria delle recriminazioni più accese e sempre di più bassa lega). Flotillia, la letterina della Littizzetto tra lacrime e veleno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

