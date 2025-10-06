Littizzetto la prima letterina per le attiviste e gli attivisti della Flotilla | Grazie siete stati gesto non parole

Torinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È per le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flotilla la prima letterina di Luciana Littizzetto. Ieri, domenica 5 ottobre, la torinese, da ventuno anni ospite fisse del talk show condotto da Fabio Fazio, prima sui canali Rai e da tre stagioni sul Nove, ha voluto dire grazie "a nome di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: littizzetto - prima

"Sono tornata con la lingua più lunga di prima", Luciana Littizzetto torna su Instagram

A Che tempo che fa la lettera di Luciana Littizzetto agli attivisti e le attiviste sulla Sumud Flottilla – VIDEO -  Non si è ancora spenta l’eco sul blocco della Global Sumud Flotilla (alcuni dei membri devono ancora essere rimpatriati, come il piemontese ... Come scrive quotidianopiemontese.it

littizzetto prima letterina attivisteChe tempo che fa, pagelle del 5 ottobre: la letterina di Luciana Littizzetto (10), nuova fase per Mara Venier (8) - Tanta attualità a Che tempo che fa ma non solo: interessante la presenza di Mara Venier, che porta allegria e un mezzo annuncio ... Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Littizzetto Prima Letterina Attiviste