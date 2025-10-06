Pisa, 6 ottobre 2025 – Una vera e propria festa dedicata agli amici a quattro zampe ha animato il Country Club Boccadarno di Marina di Pisa domenica 5 ottobre, in occasione della prima Esposizione Nazionale Canina di Bellezza, organizzata dal organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa e Confcommercio Provincia di Pisa, il sostegno di Arci Caccia Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e degli sponsor Banca di Credito di Pescia e Cascina, Pet Store Conad, La Nuova Marina, Edicola Bartoli, Il Gelato di Toto, Country Club Boccadarno, Asd Il Cane Giramondo e Magistratura dei Delfini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Litorale: grande successo per la 1° Esposizione Nazionale Canina di Bellezza