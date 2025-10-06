Litigano per sedersi sulla panchina e gli cava l' occhio con le mani | l' aggressione nel centro per persone con autismo

Avrebbero litigato per l'utilizzo della panchina e dalle parole sono passati alle mani. Una donna di 26 anni ospite di un centro che accoglie persone con autismo a Châtillon (periferia di Parigi) ha cavato l'occhio a un altro ragazzo residente nella struttura. Sul posto sono arrivati i guardiani. 🔗 Leggi su Today.it