Litiga col fidanzato e si lancia dall' auto a Piazza Armerina | si risveglia dal coma e dice di ricordare tutto sarà interrogata nelle prossime ore

Sarà interrogata nelle prossime ore la ragazza di Piazza Armerina che qualche giorno fa si era lanciata dall’auto in corsa del fidanzato riportando un’emorragia cerebrale. I medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina hanno risvegliato la diciannovenne dal coma farmacologico con esito positivo. La ragazza avrebbe detto di ricordare tutto quello. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Litiga col fidanzato e si lancia dall'auto a Piazza Armerina: si risveglia dal coma e dice di ricordare tutto, sarà interrogata nelle prossime ore

La polizia indaga sul ferimento di una ragazza 19enne che ieri pomeriggio si sarebbe lanciata dall'auto in corsa del fidanzato con il quale avrebbe litigato. L'incidente è avvenuto in una strada del quartiere Casalotto di Piazza Armerina. La Procura di Enna, co

Litiga col fidanzato e si lancia dall'auto a Piazza Armerina: si risveglia dal coma e dice di ricordare tutto, sarà interrogata nelle prossime ore - Sarà interrogata nelle prossime ore la ragazza di Piazza Armerina che qualche giorno fa si era lanciata dall'auto in corsa del fidanzato riportando ...

Piazza Armerina, litiga col fidanzato: "Si è lanciata dall'auto". Grave 19enne - Avrebbe aperto la portiera buttandosi dalla macchina in corsa e finendo sull'asfalto, stando alla versione che il ragazzo, un 20enne, ha dato alla polizia.