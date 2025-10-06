Litiga col fidanzato e si lancia dall' auto a Piazza Armerina | si risveglia dal coma e dice di ricordare tutto sarà interrogata nelle prossime ore

Sarà interrogata nelle prossime ore la ragazza di Piazza Armerina che qualche giorno fa si era lanciata dallauto in corsa del fidanzato riportando un’emorragia cerebrale. I medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina hanno risvegliato la diciannovenne dal coma farmacologico con esito positivo. La ragazza avrebbe detto di ricordare tutto quello. 🔗 Leggi su Feedpress.me

