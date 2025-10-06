Lite in famiglia 35enne muore dopo essere stato colpito col taser

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i Carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. I militari erano intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia. L’uomo ha aperto la porta e opposto resistenza; alla fine è stato usato il taser, seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge, come riferito da fonti investigative. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

