Lite in casa a Chiaia fermato col taser | muore in ambulanza aperto fascicolo
Un uomo di circa 35 anni è deceduto questa mattina a Napoli durante un intervento dei carabinieri; ha aggredito i militari ed è stato fermato col taser, è morto durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: lite - casa
Rosignano | Segue fino a casa un 45enne dopo una lite stradale e lo accoltella: 32enne arrestato
Lite in una casa famiglia, minore aggredisce i poliziotti e finisce nei guai
Lite in una casa, aggredita una dottoressa del 118: arrestata una donna
Rizzi avrebbe raggiunto Dogna a casa sua, dove sarebbe scoppiata una lite, presumibilmente legata a incomprensioni sull'uso di sostanze stupefacenti Vai su Facebook
#Roma, uomo si barrica armato in casa a Ostia dopo lite con moglie - X Vai su X
Napoli, accoltellato ragazzo di 19 anni a Chiaia: fermato un 16enne - I carabinieri della stazione di Chiaia hanno eseguito un decreto di fermo d'indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nei confronti di un sedicenne ... Si legge su ilmattino.it
Accoltellamento a Chiaia, fermato dai Carabinieri il feritore - Ieri mattina l'accoltellamento di un diciannovenne in via Piscicelli, in centro a Napoli, oggi il fermo del presunto feritore. rainews.it scrive