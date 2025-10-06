Lite in casa a Chiaia fermato col taser | muore in ambulanza aperto fascicolo

Fanpage.it | 6 ott 2025

Un uomo di circa 35 anni è deceduto questa mattina a Napoli durante un intervento dei carabinieri; ha aggredito i militari ed è stato fermato col taser, è morto durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

