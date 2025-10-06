Lite a Cascina in un parcheggio
Cascina, 6 ottobre 2025 – Attimi movimentati nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre 2025, a Cascina, dove intorno alle 15.30 si è verificata una lite nei pressi del parcheggio della Conad, in via Toscoromagnola. Di fronte a uno dei negozi che affacciano sul parcheggio, due uomini di origine straniera si sono scontrati a parole e alzando le mani. Rapido l’intervento dei carabinieri. La lite, però, quando sono giunti sul posto, si era già conclusa. Hanno comunque svolto i dovuti accertamenti. Uno dei due uomini ha lamentato dolore al braccio ma non ha voluto ricevere assistenza medica. Ancora poco chiari i motivi del litigio che ha allarmato i passanti e i clienti del supermercato, ma che per fortuna si è risolto in breve tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lite - cascina
