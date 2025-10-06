L’Italia si aggrappa a Lorenzo Musetti a Shanghai | vince il derby con Darderi e sarà l’unico superstite azzurro agli ottavi

Sarà Lorenzo Musetti l’unico italiano negli ottavi di finale del tabellone di singolare dello Shanghai Masters 2025 di tennis: il numero 8 del seeding vince il derby contro l’altro azzurro Luciano Darderi, numero 26, sconfitto con lo score di 7-5 7-6 (1) in due ore e dieci minuti di gioco, e tra due giorni sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 12. Nel primo set Musetti deve annullare una palla break ai vantaggi del game d’apertura, poi è Darderi a finire sotto 15-40 nel quarto gioco, ed alla seconda occasione il toscano scappa sul 3-1, confermando poi il break a zero ed allungando ulteriormente sul 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia si aggrappa a Lorenzo Musetti a Shanghai: vince il derby con Darderi e sarà l’unico superstite azzurro agli ottavi

