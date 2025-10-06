Il Governo italiano ha dato il via all'acquisizione di due nuove unità navali per la raccolta dati di intelligence. In dettaglio, come riporta RID, si tratta del programma relativo all’acquisizione della prima di 2 unità navali Joint Maritime Multi Mission System (J3MS) che copre la realizzazione e l’entrata in servizio dell'unità e il supporto logistico decennale della stessa, per un valore complessivo di 770 milioni di euro. Per quanto riguarda il programma temporale dei finanziamenti, si prevede lo stanziamento di 30 milioni l’anno prossimo, 55 milioni nel 2027, 115 milioni nel 2028, 110 milioni nel 2029, 20 milioni nel 2030 e 2031, 100 nel 2032, 200 nel 2033, 85 nel 2034 e 35 nel 2035. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Italia ordina due nuove navi spia: cosa c'è dietro la mossa per la guerra ibrida