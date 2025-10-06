L' Italia ordina due nuove navi spia | cosa c' è dietro la mossa per la guerra ibrida
Il Governo italiano ha dato il via all'acquisizione di due nuove unità navali per la raccolta dati di intelligence. In dettaglio, come riporta RID, si tratta del programma relativo all’acquisizione della prima di 2 unità navali Joint Maritime Multi Mission System (J3MS) che copre la realizzazione e l’entrata in servizio dell'unità e il supporto logistico decennale della stessa, per un valore complessivo di 770 milioni di euro. Per quanto riguarda il programma temporale dei finanziamenti, si prevede lo stanziamento di 30 milioni l’anno prossimo, 55 milioni nel 2027, 115 milioni nel 2028, 110 milioni nel 2029, 20 milioni nel 2030 e 2031, 100 nel 2032, 200 nel 2033, 85 nel 2034 e 35 nel 2035. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: italia - ordina
Gaza, Tribunale di Roma ordina "visti di ingresso in Italia per motivi umanitari a famiglie palestinesi", ma l'Asgi: "Il Governo non agisce"
“Ustioni gravissime”. Ordina un caffè al bar, poi la tragedia in Italia: corsa disperata in ospedale
Il capogruppo di Forza Italia ha presentato un ordine del giorno straordinario per commemorare le vittime e gli ostaggi israeliani a due anni dall’attacco terroristico di Hamas. “Un gesto di rispetto verso il popolo ebraico e un monito contro ogni forma di odio e vi Vai su Facebook
Quando arrivai in Italia vidi un ordine silenzioso che non chiedeva applausi. Le strade, le piazze, i luoghi sacri respiravano secoli di storia e la libertà che ne sgorgava non aveva bisogno di slogan. Da quella quiete ho imparato che scegliere, pensare, vivere s - X Vai su X
L'Italia ordina due nuove navi spia: cosa c'è dietro la mossa per la guerra ibrida - La Marina Militare Italiana ha attualmente in servizio nave “Elettra” come unità da ricerca e sorveglianza, entrata in servizio nel 2005. Scrive ilgiornale.it
Come saranno le due nuove navi spia per la Difesa italiana - Il ministro della Difesa ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto di approvazione per il programma da 1,6 miliardi per due navi spia ... Come scrive startmag.it