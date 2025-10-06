L’Italia chiude al sesto posto un Motocross delle Nazioni nettamente dominato dall’Australia
L’Italia chiude con un sesto posto finale il Motocross delle Nazioni 2025. I nostri portacolori (Tony Cairoli, Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi) non hanno brillato in maniera particolare sulla pista di Crawfordsville (Indiana, Stati Uniti) rimanendo ben lontani dalle posizioni di testa gara per gara e nella classifica finale. Il successo, nettissimo, è andato all’Australia che ha chiuso con 19 punti contro i 33 di USA e Francia. Quarto il Belgio con 43, quinta la Slovenica con 57, mentre l’Italia, come detto, è sesta con 58. Il Motocross delle Nazioni 2025 ha preso il via con la gara MXGP+MX2 con il successo dell’australiano Jeff Lawrence che ha distanziato il belga Lucas Coenen e il fuoriclasse sloveno Tim Gajser. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - chiude
Rugby, l’Italia chiude i test match senza sorprese
Basket, l’Italia Under 20 chiude il girone C agli Europei con una vittoria convincente sull’Ucraina
Settebello, tutto troppo facile ai Mondiali: 28-4 al Sudafrica. L'Italia chiude prima, domenica i quarti
ALBA LANZANI 13ª IN ITALIA NEI 100HS Ai suoi primi Campionati Italiani, Alba Lanzani conquista l’accesso alla Finale B e chiude con una splendida 13ª posizione assoluta nei 100hs. Un risultato che racconta talento, impegno e tanta voglia di crescere Vai su Facebook
Leopolda 13 Vivaio Italia: si chiude con la terza giornata. Seguiteci in diretta da Firenze! - X Vai su X