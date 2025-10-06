L’Italia chiude al sesto posto un Motocross delle Nazioni nettamente dominato dall’Australia

L’Italia chiude con un sesto posto finale il Motocross delle Nazioni 2025. I nostri portacolori (Tony Cairoli, Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi) non hanno brillato in maniera particolare sulla pista di Crawfordsville (Indiana, Stati Uniti) rimanendo ben lontani dalle posizioni di testa gara per gara e nella classifica finale. Il successo, nettissimo, è andato all’Australia che ha chiuso con 19 punti contro i 33 di USA e Francia. Quarto il Belgio con 43, quinta la Slovenica con 57, mentre l’Italia, come detto, è sesta con 58. Il Motocross delle Nazioni 2025 ha preso il via con la gara MXGP+MX2 con il successo dell’australiano Jeff Lawrence che ha distanziato il belga Lucas Coenen e il fuoriclasse sloveno Tim Gajser. 🔗 Leggi su Oasport.it

