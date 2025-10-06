L’Italia accelera su spazio e cybersicurezza La nuova intesa tra Asi e Acn

In un contesto in cui lo spazio è sempre più intrecciato con l’economia digitale e la sicurezza nazionale, la protezione delle infrastrutture orbitali diventa una priorità strategica. È in questo scenario che nasce l’accordo tra l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), siglato dal direttore generale dell’Acn, Bruno Frattasi, e dal presidente dell’Asi, Teodoro Valente. L’intesa punta a consolidare la collaborazione istituzionale per rafforzare la sicurezza informatica del settore spaziale e aerospaziale, in un momento in cui la dipendenza da reti e satelliti impone nuove forme di difesa coordinata. 🔗 Leggi su Formiche.net

