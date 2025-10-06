L'istruttore ha la patente scaduta e l'auto è senza assicurazione | scuola guida multata nel Napoletano

Una scuola guida a Somma Vesuviana è stata sanzionata dalla Polizia di Stato: un istruttore aveva la patente scaduta, mentre un'auto utilizzata per la pratica era sprovvista di assicurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

