L'istruttore ha la patente scaduta e l'auto è senza assicurazione | scuola guida multata nel Napoletano

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scuola guida a Somma Vesuviana è stata sanzionata dalla Polizia di Stato: un istruttore aveva la patente scaduta, mentre un'auto utilizzata per la pratica era sprovvista di assicurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: istruttore - patente

Somma Vesuviana, autoscuola con macchina senza assicurazione e istruttore con patente scaduta

istruttore ha patente scadutaL’istruttore ha la patente scaduta e l’auto è senza assicurazione: scuola guida multata nel Napoletano - Una scuola guida a Somma Vesuviana è stata sanzionata dalla Polizia di Stato: un istruttore aveva la patente scaduta, mentre un'auto utilizzata per la ... Si legge su fanpage.it

istruttore ha patente scadutaScuola di guida di Somma sanzionata: istruttore con patente scaduta e auto non assicurata - Somma Vesuviana: istruttore di guida con patente scaduta e auto senza assicurazione. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Istruttore Ha Patente Scaduta