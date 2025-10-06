L' irpina Alice Barile medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti
Straordinaria prova per la marciatrice irpina Alice Barile (classe 2010) ai Campionati Italiani Cadetti, svoltisi a Viareggio nello scorso weekend. Alice ha chiuso i 3.000 metri di marcia in 14’22”12, conquistando una splendida medaglia di bronzo e, nel contempo, ha polverizzato il record. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Cari tutti, voglio chiudere il racconto di questa serata a Nocera Inferiore con questa bella foto. Una nonna, Raffaella De Rosa, mi ha avvicinato mentre era in corso l'ultima serata delle "Notti bianche della cultura". Con lei la piccolissima nipote Alice Petruzzelli. Vai su Facebook
