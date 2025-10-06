L' irpina Alice Barile medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti

Straordinaria prova per la marciatrice irpina Alice Barile (classe 2010) ai Campionati Italiani Cadetti, svoltisi a Viareggio nello scorso weekend. Alice ha chiuso i 3.000 metri di marcia in 14’22”12, conquistando una splendida medaglia di bronzo e, nel contempo, ha polverizzato il record. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it