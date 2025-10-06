L’Iran risponde alle sanzioni Onu con l’aiuto di Russia e Cina Ma basterà?

Il ripristino delle sanzioni Onu contro l’Iran — annunciato sabato 4 ottobre dal segretario di Stato Marco Rubio a nome del presidente Trump — segna un nuovo punto di frizione nell’ordine internazionale. L’iniziativa, promossa da Francia, Germania e Regno Unito in base alla risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza, riattiva il meccanismo di “snapback” a causa delle violazioni iraniane dell’accordo nucleare del 2015 (noto con l’acronimo “Jcpoa”). È un passaggio voluto dai tre europei — gli “E3” — per isolare Teheran, ben accettato dai falchi bipartisan statunitensi, anche perché marca una distanza netta da Russia e Cina, le quali hanno tentato fino all’ultimo di bloccare il voto, chiedendo una proroga di sei mesi per riaprire il dialogo iraniano con Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net

