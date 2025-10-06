C'è un paradosso nelle proteste che, in queste ore, stanno bloccando l'Italia. È difficile comprendere come costringere i pendolari a rimanere fermi per ore in tangenziale o in stazione, lasciare i bambini fuori dai portoni delle scuole o paralizzare i centri urbani possa avere la minima influenza sulle scelte di un governo, quello israeliano, impermeabile perfino alle manifestazioni interne e ancor meno sensibile alle prese di posizione della politica estera italiana. Ammettiamo tuttavia che, nonostante blocchi stradali e ferroviari siano vietati dalla legge, l'obiettivo di questa mobilitazione popolare sia quello di fare pressione su Palazzo Chigi perché adotti una linea più dura nei confronti dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'ipocrisia del sindacalismo bellico