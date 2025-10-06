Lionetti | In campo con il coltello tra i denti
"Tutte le partite di questa stagione saranno complicate: dovremo entrare in campo con determinazione, con il coltello tra i denti, per competere al massimo livello sin dal primo punto". Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci Macerata, si rivolge alla squadra che oggi alle 20.30 riceverà la visita di Cuneo nella prima giornata del campionato di volley femminile di A1, tutti match che si giocano in contemporanea. Subito una sfida importante per la nepromossa formazione maceratese che deve iniziare ad accumulare punti chiave per la salvezza, approfittando anche del fattore campo in un Fontescodella chiamato in questa stagione in A1, ancora di più, a sostenere le arancionere in gran numero, come visto nelle finali promozione nello scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
