Lionel Richie Truly senza filtri | Michael Jackson puzzava

Lionel Richie ha pubblicato un libro di memorie intitolato Truly, nel quale, come il nome suggerisce, racconta senza filtri la propria storia e quella della sua carriera musicale. Il cantante deve aver deciso di fare della franchezza il filo conduttore del memoir, come si evince da alcuni commenti sul suo amico e collega Michael Jackson. L’ex frontman dei Commodores ha parlato del Re del pop e del loro stretto legame, ma non ha risparmiato qualche bordata all’artista, scomparso nel 2009. L’igiene, pare, non era il suo punto di forza, tanto che il produttore Quincy Jones gli avrebbe affibbiato il nomignolo “Smelly”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

