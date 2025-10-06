L’intervista Caso Ilaria Salis Fidanza lancia l’appello | I gruppi di centrodestra rimangano compatti

Carlo Fidanza, domani il Parlamento europeo si esprimerà definitivamente sulla revoca dell’immunità di Ilaria Salis. Che aria tira? Domani voteremo le immunità di cinque colleghi. Soltanto il voto su Salis sarà a scrutinio segreto su richiesta del gruppo socialista e spinta del Pd. Vogliono evidentemente favorire i franchi tiratori e salvare Salis, come avvenuto in Commissione. Ci auguriamo che tutti i gruppi di centrodestra rimangano compatti e votino affinché Salis vada a processo in Ungheria. La sinistra denuncia un accanimento da parte di Orban contro Salis. Nessun accanimento, come ha ben evidenziato il relatore popolare spagnolo Vazquez Lazara, non certo sospettabile di simpatie per Orban. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’intervista. Caso Ilaria Salis, Fidanza lancia l’appello: “I gruppi di centrodestra rimangano compatti”

Caso Ilaria Salis: l'inviato del TgLa7 spiega cosa succede ora al processo in Ungheria - Schininà: "Cos'è successo e che valore ha la votazione di oggi che ha rigettato la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ilaria Salis? Si legge su tg.la7.it

Ilaria Salis, dopo il primo voto in commissione l'eurodeputata mantiene l'immunità - Il 7 ottobre sarà la volta del Parlamento europeo pronunciarsi ... wired.it scrive