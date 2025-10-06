Nonostante sia mancata la vittoria di fronte al proprio pubblico, Andreucci vede il bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-0 tra Pistoiese e Pro Palazzolo. Un successo sfuggito, secondo il tecnico, solo per una questione di dettagli: "Quando non si riesce a sbloccare il risultato le partite possono finire in questo modo - ha detto in sala stampa -. Abbiamo preso due pali in otto minuti e in generale abbiamo offerto una buona prestazione, creando tante occasioni. Quanto visto in campo deve farci ben sperare per il futuro. Nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi e della partita odierna mi prendo la voglia e l’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’intervista. Andreucci sereno: "Prestazione buona. Mancata precisione»