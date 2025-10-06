L’intervista Andreucci sereno | Prestazione buona Mancata precisione
Nonostante sia mancata la vittoria di fronte al proprio pubblico, Andreucci vede il bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-0 tra Pistoiese e Pro Palazzolo. Un successo sfuggito, secondo il tecnico, solo per una questione di dettagli: "Quando non si riesce a sbloccare il risultato le partite possono finire in questo modo - ha detto in sala stampa -. Abbiamo preso due pali in otto minuti e in generale abbiamo offerto una buona prestazione, creando tante occasioni. Quanto visto in campo deve farci ben sperare per il futuro. Nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi e della partita odierna mi prendo la voglia e l’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: intervista - andreucci
FC Pistoiese. . MISTER ANDREUCCI ? Le parole del tecnico arancione dopo la gara contro il Piacenza Vai su Facebook
Il post-partita. Andreucci sorride: "Buona prestazione. Federico è questo» - Sono queste le prime parole di Antonio Andreucci dopo il passaggio del turno in Coppa Italia della Pistoiese. Riporta lanazione.it
Union Clodiense, Andreucci sul pari col Novara: "Buona prestazione, ma c'è ancora tanto da fare" - 0 contro il Novara, il tecnico dell'Union Clodiense, Antonio Andreucci, ha commentato con soddisfazione la prova dei suoi, pur mantenendo alta l’attenzione sul cammino ancora lungo ... Segnala tuttomercatoweb.com