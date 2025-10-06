L’ingenuità che uccide Tommasina Crugliano presenta il suo libro alla Passerini Landi

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su iniziativa della Commissione delle Elette di Piacenza, sabato 11 ottobre alle ore 10,30 a Piacenza, alla sala monumentale della biblioteca Passerini Landi di Piacenza, Tommasina Crugliano, autrice del libro autobiografico "L’ingenuità che uccide", edito da Graus Editore, racconterà al pubblico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

