L’infinita conta dei danni

Prove di inverno in Valtellina, dove ieri la presenza di neve e ghiaccio ha portato alla chiusura temporanea della strada statale 300 del Passo di Gavia. Mentre in Valfurva si comincia a pensare alla neve, nel Comasco e in Brianza, i territori più colpiti dai disastri del maltempo del mese scorso, si continua a spalare fango e detriti. Un settembre senza tregua: dal 9 all’11 il maltempo ha colpito con fenomeni estremi la zona fra Como e Lecco, cui si sono aggiunti quelli del 22 settembre, con alluvioni e allagamenti a Milano e problemi ancora fra Como, Monza, Varese, ma anche Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

