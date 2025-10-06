L' infanzia e il diritto di esprimere emozioni

Anche quest'anno il Comune di Venezia promuove "Dritti sui diritti", rassegna di incontri dedicata all'infanzia: l'edizione 2025 si concentra sul diritto di esprimere emozioni come paura e tristezza, di essere ascoltati e protetti. «Riconoscere la fragilità come parte della crescita di un bambino.

Tempo pieno negato alla scuola dell'infanzia, i genitori al Comune: "E' un diritto, servono azioni concrete"

L'impresa del Barone Colucci, a 87 anni nuota 4 km per la pace: "L'infanzia ha diritto alla vita"

Susanna Tamaro contro la censura nei libri per bambini: “La bonifica dell’infanzia è criminale, i piccoli lettori hanno diritto di confrontarsi con il male e il turbamento”

L'autunno in un barattolo Il nido d'Infanzia Ciancarelli di Rieti ha voluto celebrare un diritto spesso dimenticato nella sua semplicità: il diritto dei bambini a usare le mani. Le educatrici hanno coinvolto i bambini in un'attività sensoriale fatta di travasi

Infanzia: Unicef, in Italia più di 150 eventi per celebrare il diritto al gioco - Fino all’8 giugno, l’Unicef Italia sarà presente in oltre 60 province in Italia per celebrare il diritto al gioco di bambini e bambine e ricordare l’importanza dei diritti dei bambini. Secondo agensir.it

