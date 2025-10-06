L’incredibile ascesa della regina Mary of Modena
Quante città italiane possono vantare di aver dato i natali a una regina inglese? Modena ha avuto anche questo privilegio. Maria Beatrice d’Este, figlia di Laura Martinozzi e di Alfonso IV, nel 1673 (ad appena 15 anni di età) sposò per procura Giacomo II Stuart, duca di York ed erede del fratello Carlo II d’Inghilterra: nel 1685 Giacomo (che si era convertito al cattolicesimo) salì al trono e lei divenne regina consorte d’Inghilterra, di Scozia e d’Irlanda, Mary of Modena. Maria Beatrice d’Este era nata nel 1658, era stata educata severamente a corte e professava una convinta fede cattolica, al punto che avrebbe desiderato entrare in monastero, ma le diplomazie dinastiche la portarono oltreManica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incredibile - ascesa
Cos: e se la sua incredibile ascesa fosse una questione di feeling?
Gran Premio di Montecarlo 1994 Trofeo Osella - Gara di contorno al GP di Formula 1 Oggi il Motorsport piange la scomparsa di Enzo Osella, il più vincente costruttore di Sport Prototipi nelle Cronoscalate europee e autore di una incredibile ascesa fino all'Olim Vai su Facebook
Golazo - L'incredibile ascesa del Deportivo Riestra: in Argentina comanda la squadra dello streamer [? @StefanoFlu] - X Vai su X
L’incredibile ascesa della regina Mary of Modena - Quante città italiane possono vantare di aver dato i natali a una regina inglese? Secondo msn.com
La regina ’Mary of Modena’ al castello di Montecuccolo - Si terrà domani sera nella cornice scenografica del castello di Montecuccolo (sipario aperto alle 21) la seconda replica modenese dello spettacolo teatrale ‘Mary of Modena’, un viaggio emozionante ... Scrive ilrestodelcarlino.it