l’evoluzione del ruolo degli attori nel cinema moderno. Il panorama cinematografico attuale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, in cui l’importanza della presenza umana sul set e nella promozione dei film sembra perdere terreno rispetto alle innovazioni tecnologiche. La crescente diffusione di contenuti digitali e le nuove modalità di marketing hanno rivoluzionato il rapporto tra pubblico e interpreti, portando a riflettere sul valore autentico dell’elemento umano nel cinema. il declino dell’epoca delle star del grande schermo. Una realtà consolidata è che l’epoca delle vere star del cinema sta sbiadendo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - L’importanza dell’improvvisazione attoriale nell’era dell’AI