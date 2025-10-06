L’importanza della prevenzione | Amplifon pensa alle nuove generazioni con il progetto Listen Responsibly
Oltre 1,5 miliardi di persone al mondo vivono con qualche forma di perdita uditiva: tra queste, più di 430 milioni necessitano di cure riabilitative. Numeri impressionanti, destinati a crescere sempre di più. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, senza alcun intervento di prevenzione entro il 2050 una persona su quattro, ovvero circa 2,5 miliardi di persone, presenterà un certo grado di ipoacusia (calo dell’udito) con il numero delle persone con perdita uditiva che potrebbe superare i 700 milioni. In Italia il fenomeno interessa il 12,5% della popolazione (7,4 milioni), con previsioni di crescita a 8 milioni entro il 2025 e tra i 10 e gli 11 milioni nel 2050. 🔗 Leggi su Tpi.it
