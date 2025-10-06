Faenza, 6 ottobre 2025 – Ai riconoscimenti deve aver fatto l’abitudine, dal momento che è diventato difficile, ormai, trovare una classifica - nazionale o, addirittura, internazionale - in cui non sia menzionato: parliamo, ovviamente, di Davide Fiorentini, maestro pizzaiolo romagnolo doc, patron della pluripremiata pizzeria ‘ O fiore mio, in via Mura di San Marco a Faenza (Ravenna). L’ultimo in ordine di tempo è il riconoscimento denominato ‘ Pizza Awards Italia ’, vero e proprio 'Oscar della pizza', annunciato qualche giorno fa nella Capitale. Oltre 200 giornalisti, di tutte le regioni d'Italia e di tutte le testate, curatori di guide enogastronomiche ed esperti del settore, hanno vestito i panni dei giudici e stilato una classifica delle migliori pizzerie e pizzaioli d'Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’impasto (segreto) è insuperabile: c’è una pizzeria in Emilia-Romagna che fa incetta di premi