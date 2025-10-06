Limitless Experience torna l' evento sportivo-culturale che anima il cuore della città

Reggiotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Calabria torna a muoversi con energia e passione grazie al Limitless Experience, l’evento sportivo-culturale che da cinque anni anima il cuore della città. Quello che fino allo scorso anno era conosciuto come Freedom, oggi si rinnova con un nome che esprime ancora di più il suo spirito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

